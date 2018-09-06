В Саранске столкнулись легковушка и машина такси

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины такси.

Указанное происшествие было зафиксировано днем 6 сентября по адресу – улица Павлика Морозова. По предварительной информации, гражданин, управлявший легковым автомобилем, во время пересечения перекрестка не уступил дорогу машине такси, по причине чего произошло столкновение транспортных средств.

Есть ли пострадавшие в данном ДТП, пока что неизвестно.

Автомобили получили незначительные повреждения кузова.

По информации, которая была опубликована очевидцами ДТП в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo