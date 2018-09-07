В Ромоданово в ДТП пострадал человек

В Ромоданово произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Ранним утром 6 сентября сотрудники МЧС получили сообщение о том, что на одной из улиц указанного населенного пункта произошло ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля, марка которого пока что неизвестна, не смог справиться с управлением, по причине чего транспортное средство на полном ходу въехало в другую машину.

В результате данного инцидента был травмирован один человек. О состоянии пострадавшего пока что ничего неизвестно.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причину аварии.

Источник: 13.mchs.gov.ru