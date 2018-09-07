В Рузаевском районе загорелся жилой дом

В одном из сел Рузаевского района Республики Мордовия произошло возгорание жилого дома.

6 сентября, около 18:30 жители села Болдово заметили, как в небо подымается столб дыма. Причиной появления тревожного признака чрезвычайного происшествия стало возгорание жилого дома №87, который расположен по адресу – улица Нагорная. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 120 квадратных метров.

По предварительным данным, во время данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома пока что неизвестна.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru