В Темникове по причине ДТП пострадал человек

В Темникове в результате наезда автомобиля на препятствие пострадал человек.

Утром 6 сентября на одной из улиц указанного населенного пункта гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого неизвестна, не сумел уследить за ситуацией на дороге, вследствие чего в определенный момент движения транспортное средство на полном ходу совершило наезд на препятствие.

В результате наезда машины на препятствие телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего в данный момент ничего неизвестно.

Сотрудники Госавтоинспекции в скором времени установят причину данного происшествия.

Источник: 13.mchs.gov.ru