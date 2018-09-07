25-летний житель Саранска подозревается в незаконном обороте наркотиков

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном обороте наркотиков.

Недавно на одной из улиц Саранска стражи порядка остановили 25-летнего молодого человека. В ходе личного досмотра парня сотрудники полиции обнаружили и конфисковали 1,18 грамма синтетических наркотиков.

По предварительной информации, молодой человек купил наркотическое вещество в Интернете.

В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф