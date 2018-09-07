В Ковылкинском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Ковылкинском районе Республики Мордовия по причине съезда автомобиля в кювет телесные повреждения различной степени тяжести получили два человека.

6 сентября, около 12:40 на 69-м километре дороги, которая пролегает между населенными пунктами Рузаевка, Ковылкино и Торбеево, гражданин, находившийся за рулем автомобиля неустановленной марки, не сумел справиться с управлением, по причине чего транспортное средство, резко изменив траекторию движения, выехало за пределы проезжей части, а после этого съехало в кювет.

В результате съезда транспортного средства в кювет были травмированы два человека. О характере травм, полученных пострадавшими, не сообщается.

Из-за чего автомобилист потерял контроль над управлением, неизвестно.

Источник: 13.mchs.gov.ru