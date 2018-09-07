В Саранске столкнулись легковушка и маршрутное такси

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси.

Указанный инцидент произошел 6 сентября, около 16:30 по адресу – улица Полежаева. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-2114, совершая поворот, не уступил дорогу пассажирскому микроавтобусу марки ГАЗ, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Очевидцы сообщают, что в салоне легковушки находились два ребенка. Они были сильно испуганы. Каких-либо телесных повреждений дети не получили.

По информации, опубликованной очевидцами происшествия в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo