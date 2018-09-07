50-летний житель Мордовии подозревается в краже велосипеда

В Ковылкино сотрудниками правоохранительных органов был задержан 50-летний местный житель, который подозревается в краже велосипеда.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 50-летний гражданин, проходя мимо торгового центра, заметил оставленный без присмотра велосипед. Защитные замки на транспортном средстве отсутствовали. Мужчина воспользовался указанным обстоятельством и похитил велосипед.

43-летняя владелица транспортного средства, обнаружив пропажу, обратилась в полицию. В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф