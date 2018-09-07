В Мордовии разыскивается пропавшая без вести пенсионерка

В Атяшевском районе Республики Мордовия сотрудники правоохранительных органов продолжают разыскивать женщину, которая десять лет назад пропала без вести.

Бояркина Наталья Елифериевна 1933 года рождения, проживающая в селе Сабанчеево, 9 августа 2008 года ушла из дома. Обратно пенсионерка не вернулась. За десять лет гражданка ни разу не вышла на связь с родными и близкими.

Все, кто что-либо знает о судьбе пенсионерки после её безвозвратного ухода из дома, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(8342)29-84-91, 29-82-43.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф