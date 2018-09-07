В Чамзинском районе в результате ДТП пострадал человек

В Чамзинском районе Республики Мордовия произошел съезд автомобиля в кювет.

ДТП произошло вечером 6 сентября на 10-м километре дороги, которая соединяет населенные пункты Комсомольский и Атяшево. Гражданин, находившийся за рулем автомобиля неустановленной марки, в определенный момент движения перестал контролировать процесс управления транспортным средством, в результате чего машина на полному ходу съехала с проезжей части в кювет.

В результате ДТП был травмирован один человек. О состоянии пострадавшего пока что нет никакой информации.

В устранении последствий инцидента принимали участие сотрудники МЧС.

Причина ДТП будет установлена представителями Госавтоинспекции.

Источник: 13.mchs.gov.ru