В Теньгушевском районе горела баня

В Теньгушевском районе Республики Мордовия произошло возгорание бани.

Днем 6 сентября сотрудники МЧС получили экстренное сообщение о том, что в населенном пункте Вичкидеево произошел пожар. Возле дома №21, который расположен по адресу – улица Школьная, внезапно воспламенилась баня. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 20 квадратных метров.

Во время данного пожара никто не пострадал.

Из-за чего загорелась баня, пока что неизвестно. Причина пожара в скором времени будет установлена специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru