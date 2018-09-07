В Лямбирском районе в ДТП пострадал человек

В одном из сел Лямбирского района Республики Мордовия произошло ДТП, в результате которого был травмирован человек.

ДТП произошло днем 6 сентября в селе Пензятка. Водитель автомобиля неустановленной марки в определенный момент движения не смог удержать контроль над управлением, по причине чего транспортное средство резко изменило траекторию движения, а после этого на полном ходу съехало с проезжей части в кювет.

В результате съезда транспортного средства в кювет был травмирован один человек. О состоянии участника ДТП не сообщается.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют, по какой причине автомобилист не смог справиться с управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru