18-летний житель Мордовии пытался угнать два автомобиля

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего парня, который пытался угнать два автомобиля.

Недавно в Тургенево группа парней праздновала день рождения одного из них. После завершения попойки парни вызвали такси, чтобы добраться до Ардатова. 18-летний участник праздничного застолья, которому также нужно было попасть в указанный населенный пункт, по неустановленной причине оставил друзей и решил ехать домой своим ходом. Молодой человек заблудился, но в определенный момент заметил возле дома, расположенного напротив стадиона, автомобиль, задняя дверь которого была открытой. Парень залез в салон транспортного средства и стал заводить мотор, но это ему не удалось.

Вышло так, что поблизости был припаркован ещё один незакрытый автомобиль. Юноша, не расстроившись предыдущей неудачной попыткой угона, стал заводить машину, но и на этот раз ему не повезло. В итоге молодой человек уснул в салоне чужого автомобиля, а утром оперативно скрылся с места преступления. Владелец машины, заметив, что ночью салон транспортного средства не пустовал, обратился в полицию.

В кратчайшие сроки неудачливый угонщик был задержан.

По информации «Известий Мордовии».