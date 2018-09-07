В Мордовии прошло показательное выступление кинологов

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Республике Мордовия прошло показательное выступление кинологов с патрульно-розыскными собаками.

Были продемонстрированы способности и умения собак, который прошли 3-месячный курс обучения. Питомцы продемонстрировали навыки задержания нарушителя, укрывающегося в транспортном средстве, способность выбрать искомую вещь среди десяти идентичных по размеру и форме, умение работать в паре, а также навыки борьбы с нарушителем в огненном кругу.

Начальник учебного центра Игорь Давыдов поздравил слушателей с окончанием учебного курса, а также призвал их не забывать про упорство и старания.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su