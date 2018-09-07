В Старошайговском районе были выявлены нарушения земельного законодательства

В Старошайговском районе Республики Мордовия сотрудники Россельхознадзора во время проведения планового рейдового осмотра обнаружили нарушения земельного законодательства.

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что на территории земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадь которого составляет 19,6 га, имеются деревья высотой более 3 метров, что свидетельствует об отсутствии ухода.

Кроме того, указанный участок зарос многолетними сорными растениями и древесно-кустарниковой растительностью.

В скором времени в отношении собственника заброшенного земельного участка будет проведена внеплановая проверка.

Источник: ursn-rm.ru