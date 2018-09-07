В Республике Мордовия выросла средняя зарплата

В Республике Мордовия увеличился размер средней заработной платы.

В июле средний размер заработной платы работников организаций в регионе составлял 27,4 тыс. рублей. Стоит отметить, что в июле 2017 года размер зарплаты был на 12,6% меньше. Кроме того, в этом году на 8,7% выросла заработная плата на предприятиях обрабатывающих производств, в данный момент она составляет более 27 тыс. рублей. Примерно настолько же увеличился размер зарплаты у работников, которые задействованы в сфере растениеводства, животноводства, охоты и предоставления услуг в указанных областях.

Средний размер зарплаты работников предприятий транспортировки и хранения составляет более 29 тыс. рублей. Представители строительной отрасли в среднем зарабатывают около 28 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, в этом году на 20-30% выросла средняя зарплата работников здравоохранения и предоставления социальных услуг, а также области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Источник: mrd.gks.ru