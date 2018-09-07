Из-за животных житель Мордовии оказался на скамье подсудимых

В Ельниковском районе Республики Мордовия суд вынес приговор в отношении местного жителя, виновного в краже животных.

Преступление было совершено ещё летом 2017 года. 53-летний житель Ельниковского района, находясь за рулем автомобиля марки УАЗ, преднамеренно сбил одного барана, двух овец и трех ягнят. Животных мужчина погрузил в машину и скрылся с места происшествия.

Владелец животных, обнаружив пропажу, обратился в полицию.

Решением Ельниковского районного суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 1 года исправительных работ. Приговор пока что не вступил в законную силу.

Источник: elnikovsky.mor.sudrf.ru