Владимир Волков провел встречу с председателем Верховного суда РМ

Владимир Волков провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Республики Мордовия Сергеем Штановым.

Главной темой встречи стало обсуждение вопросов, касающихся обеспечения деятельности судей и создания надлежащих условий для осуществления правосудия. Также было уделено внимание началу строительства нового здания Верховного суда Республики Мордовия.

Также обсуждалось увеличение штатной численности мировых судей по причине возросшей нагрузки на них в Саранске. Помимо этого, была обсуждена возможность перевода мировых судей в новые рабочие помещения.

По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru