Суд заставил жителя Мордовии отработать алименты

В Чамзинке местный житель был приговорен к обязательным работам по причине неуплаты алиментов.

На протяжении достаточно длительного периода времени житель Чамзинки не платил алименты двумя своим сыновьям. Стоит отметить, что сделать это у мужчины не было возможности из-за его же собственной лени. Гражданин нигде работал. Устраиваться на работу мужчина особо не спешил. На биржу труда нерадивый отец не наведывался.

В определенный момент злостного нарушителя вызвали к мировому судье.

Мировой суд избрал в отношении отца, который не заботится о своих детях, меру наказания в виде 40 часов обязательных работ.

Источник: chamzinsky.mor.sudrf.ru