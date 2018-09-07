Мордовские велоэкстремалы успешно выступили на соревнованиях в Омске

Велоэкстремалы из Республики Мордовия успешно выступили на соревнованиях в Омске.

4 сентября в Омске завершился шестой этап Кубка России по велоспорту – ВМХ. Республику Мордовия на данных спортивных состязаниях представляли воспитанники ГБУ РМ «СШОР по велоспорту».

Представитель Республики Мордовия Артём Бояров занял второе место. Также мордовская спортсменка Светлана Адмакина смогла завоевать бронзовые медали.

Стоит отметить, что в период с 8 по 9 сентября в Омске пройдут международные соревнования по велосипедному спорту (ВМХ Race) «Omsk Open».

По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru