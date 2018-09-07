Как взять займ на Киви кошелек без банковской карты

В современном мире случается так, что срочно необходимы деньги, а их нет. У друзей/знакомых не всегда есть возможность занимать, да и многим не хочется этого делать. Поэтому люди ищут альтернативные пути, например, оформить заём. Например, портал zaimite.com предлагает взять деньги в долг на кошелек одной из популярных электронных систем - "КИВИ".

Все больше приверженцев платежной системы QIWI прибегают к возможности взять деньги в долг на свой счет без наличия банковской карты, долгого ожидания, по паспорту. Данное предложение очень популярно среди пользователей, и в этом нет ничего странного. Полученный заём можно потратить на любые цели и отчетность предоставлять необязательно.

Преимущества займа на киви-кошелек:

кредит оформляется очень быстро. Если срочно нужны деньги, то существует возможность оформить микрозаём на QIWI. Чтобы заполнить анкету, понадобится только пара минут, а рассматривается заявка не более 15 минут; прибегнуть к помощи такого рода кредита можно в любое время дня и ночи, в любой день; для оформления кредита не требуется собирать различные справки и документы, понадобится только паспорт гражданина РФ; при оформлении займа не требуется звать поручителей или закладывать свое имущество. Сумма выдаваемых займов небольшая, а срок выдачи такой, для которого не требуется обеспечение; можно отдать всю сумму долга в любое время. На протяжении двух недель можно полностью вернуть сумму займа без штрафов и комиссий. При этом кредиторов предупреждать необязательно; для получения кредита на QWI-кошелек не нужно проходить специальные программы подтверждения личности.

Каждый гражданин РФ, достигший совершеннолетия, с большой долей вероятности может получить заём и обрести его в день обращения на портал.

Такой способ получения кредита имеет не только преимущества, но и свои особенности: