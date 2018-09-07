Житель Саранска угнал мотоцикл в Пензе

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Житель Саранска был задержан пензенскими полицейскими по подозрению в угоне мотоцикла.
Не так давно в одно из отделений полиции Пензы обратился за помощью 40-летний гражданин, у которого угнали мотоцикл марки «Ямаха». В момент похищения транспортное средство было припарковано возле здания, расположенного по адресу – улица Аустрина.
Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что мотоцикл мог угнать 44-летний житель Саранска. В кратчайшие сроки стражи порядка задержали подозреваемого. Мужчина признал свою вину.
В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.
Источник: temapenza.ru