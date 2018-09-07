В Саранске осудили убийцу троих человек

В Саранске суд вынес приговор в отношении 54-летнего мужчины, который убил троих человек.

В октябре 1995 года осужденный, находясь в одном из ресторанов Саранска, во время внезапно вспыхнувшей ссоры несколько раз выстрелил из пистолета в шестерых горожан. Трое пострадавших получили несовместимые с жизнью телесные повреждения. Остальные участникам ссоры были травмированы. В момент совершения преступления злоумышленник являлся жителем Самарской области.

На протяжении двух десятков лет преступник скрывался от полицейских в Челябинской области, где в итоге и был задержан. В указанном регионе мужчина проживал под чужим именем.

Решением суда злоумышленник был приговорен к 14 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Источник: mordovia.sledcom.ru