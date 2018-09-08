В Инсаре в результате ДТП пострадал человек

В Инсаре произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Указанное происшествие произошло днем 7 сентября недалеко от дома №28, который расположен по адресу – улица Пионерская. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем автомобиля неустановленной марки, в определенный момент движения потерял контроль над управлением, вследствие чего машина врезалась в столб.

Телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего нет никакой информации.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине автомобилист потерял контроль над управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru