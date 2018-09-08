В Краснослободском районе горел жилой дом

В Краснослободском районе Республики Мордовия произошло возгорание жилого дома.

В ночь на 8 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в селе Старое Синдрово произошел серьезный пожар. Внезапно воспламенился жилой дом №12, который расположен по адресу – улица Ленина. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 40 квадратных метров.

В результате возгорания жилого дома никто не пострадал.

Из-за чего произошло воспламенение постройки, в настоящее время неизвестно.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru