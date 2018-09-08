В Ардатовском районе в ДТП с участием автомобиля и мотоцикла пострадал человек

В Ардатовском районе Республики Мордовия в результате столкновения автомобиля и мотоцикла пострадал человек.

Днем 7 сентября на 72-м километре дороги, которая пролегает между населенными пунктами Ардатов и Тургенево, произошло столкновение автомобиля и мотоцикла.

В результате столкновения транспортных средств был травмирован один человек. О характере телесных повреждений, полученных пострадавшим, пока что ничего неизвестно.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине и при каких обстоятельствах произошло столкновение автомобиля и мотоцикла.

Источник: 13.mchs.gov.ru