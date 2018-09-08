В Саранске по причине взрыва автомобиля пострадали два человека

В Саранске в результате взрыва автомобиля пострадали два человека.

Инцидент произошел вечером 7 сентября по адресу – улица Лодыгина. Жители Саранска по воле случая стали свидетелями шокирующего происшествия. Взорвался автомобиль марки «Ниссан». Взрыв был не очень сильным, но после него машина загорелась. Площадь распространения огня составила два квадратных метра.

В результате взрыва транспортного средства пострадали два человека. О состоянии данных граждан в настоящее время ничего неизвестно.

В данный момент в качестве предварительной причины взрыва автомобиля рассматривается неисправность электропроводки.

Источник: 13.mchs.gov.ru