В Атяшевском районе в результате ДТП пострадали три человека

В Атяшевском районе Республики Мордовия произошла автомобильная авария, в результате которой были травмированы три человека.

Утром 7 сентября на 14-м километре дороги, которая пролегает между населенными пунктами Атяшево и Ардатов, произошло столкновение двух автомобилей.

Вследствие столкновения транспортных средств телесные повреждения различной степени тяжести получили три человека. О состоянии участников ДТП пока что нет никакой информации.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит провести проверку, в ходе которой будет установлена причина столкновения автомобилей.

Источник: 13.mchs.gov.ru