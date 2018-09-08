В Зубово-Полянском районе загорелся жилой дом

В Зубово-Полянском районе Республики Мордовия воспламенился жилой дом.

В ночь на 8 сентября жители села Крюковка сообщили сотрудникам МЧС о том, что в их населенном пункте произошло возгорание жилого дома. Загоревшаяся постройка расположена по адресу – улица Речная. К моменту приезда пожарных пламя успело охватить строение на площади 50 квадратных метров.

Жильцы дома во время пожара не пострадали. Сотрудники МЧС, принимавшие участие в ликвидации возгорания, также не получили каких-либо телесных повреждений.

По какой причине произошло возгорание жилого дома, пока что неизвестно.

Источник: 13.mchs.gov.ru