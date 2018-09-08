В Ичалковском районе в ДТП пострадал человек

В Ичалковском районе Республики Мордовия произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого телесные повреждения получили два человека.

Утром 7 сентября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что на 60-м километре дороги, которая соединяет Саранск и Ромоданово, произошло серьезное ДТП. Прибыв на место инцидента, спасатели установили, что столкнулись два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения различной степени тяжести получили два человека. Какие именно травмы были получены пострадавшими, неизвестно.

Причина столкновения автомобилей в скором времени будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.

Источник: 13.mchs.gov.ru