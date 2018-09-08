Телефонные мошенники атакуют мордовских пенсионерок

В Республике Мордовия неизвестные телефонные мошенники ограбили трех пенсионерок.

Недавно полицейские Темниковского района получили сообщения о телефонном мошенничестве, в результате которого три пенсионерки лишились денег. Во всех случаях имел место один и тот же алгоритм действий. Изначально мошенники звонили на стационарные телефоны старушек и под различными предлогами узнавали номера их мобильных телефонов. Затем преступники звонили на мобильные и голосами, которые похожи на голоса сыновей пенсионерок, сообщали, что по их вине произошло ДТП, в котором пострадали дети, и им срочно нужны деньги, чтобы оплатить лечение пострадавших.

Пребывая в состоянии шока, пенсионерки перечисляли денежные средства, а затем узнавали, что на самом деле их дети ни в какие аварии не попадали.

Пострадавшие лишились 20, 155 и 300 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что деньги были перечислены на абонентские номера, которые зарегистрированы в Ленинградской области. Розыск мошенников продолжаются.

Источник: 13.мвд.рф