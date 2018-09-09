В Ромодановском районе в ДТП пострадали пять человек

В Ромодановском районе Республики Мордовия произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого были травмированы пять человек.

Днем 8 сентября на 24-м километре трассы, которая пролегает между Саранском и Ульяновском, произошло столкновение двух автомобилей.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения различной степени тяжести получили пять человек. О состоянии пострадавших в данный момент нет никакой информации.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине столкнулись автомобили.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru