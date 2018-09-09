В Ичалковском районе горела баня

В Ичалковском районе Республики Мордовия произошло возгорание бани.

Вечером 8 сентября сотрудниками МЧС было получено оперативное сообщение о том, что в поселке Смольный произошел пожар. Недалеко от дома №2, который расположен по адресу – улица Заводская, воспламенилась баня. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что площадь распространения огня составляет 24 квадратных метра.

Во время данного пожара никто не пострадал.

Из-за чего загорелась баня, в настоящее время неизвестно.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru