В Саранске в результате столкновения грузовика и легковушки пострадал человек

В Октябрьском районе Саранска произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого пострадал человек.

ДТП произошло 8 сентября, около 15:50 по адресу – улица Косарева. По предварительной информации, гражданин, управлявший грузовиком марки ГАЗ, в определенный момент движения допустил выезд транспортного средства на встречную полосу, что в итоге спровоцировало столкновение с легковым автомобилем. После соударения большегруз опрокинулся.

В результате ДТП пострадал один человек. О состоянии пострадавшего пока что ничего неизвестно.

Причина происшествия в скором времени будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.

Источник: 13.mchs.gov.ru