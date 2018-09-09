В Ковылкинском районе в ДТП пострадал человек

В Ковылкинском районе Республики Мордовия в результате наезда автомобиля на препятствие был травмирован человек.

Указанное происшествие произошло вечером 8 сентября на территории деревни Калиновка. Водитель автомобиля, марка которого пока что неизвестна, в определенный момент движения перестал контролировать процесс управления, вследствие чего транспортное средство на полном ходу совершило наезд на препятствие.

В результате наезда машины на препятствие телесные повреждения получил один человек. О состоянии участника ДТП в данный момент ничего неизвестно.

По какой причине автомобилист потерял контроль над управлением, не сообщается.

Источник: 13.mchs.gov.ru