Футбольная команда «Мордовия» уступила победу ФК «Томь»

Футбольная команда «Мордовия» со счетом 0:1 проиграла ФК «Томь».

Указанный матч прошел 8 сентября на стадионе «Мордовия Арена».

На протяжении игры и у гостей из Томска, и у хозяев поля неоднократно возникали так называемые опасные моменты, успешная реализация которых могла бы завершиться голом, но в большинстве случаев подобные моменты заканчивались безрезультатно. За весь матч был забит только один гол. На 28-й минуте мяч в ворота мордовской команды отправил Алексей Шумских. В итоге матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

По информации пресс-службы футбольного клуба «Мордовия».

Источник: fc-mordovia.ru