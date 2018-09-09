В Кадошкинском районе загорелась баня

В Кадошкинском районе Республики Мордовия произошло возгорание бани.

8 сентября, в 10:38 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о том, что в поселке Инсар произошел пожар. Недалеко от дома №4, который расположен по адресу – улица Рабочая, внезапно воспламенилась баня. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 15 квадратных метров.

В результате возгорания бани никто не пострадал.

Из-за чего произошло воспламенение постройки, пока что неизвестно.

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республики Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru