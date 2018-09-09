В Краснослободском районе по причине ДТП пострадал человек

В Краснослободском районе Республики Мордовия в результате опрокидывания автомобиля в кювет был травмирован человек.

Указанное ДТП произошло ранним утром 8 сентября на 106-м километре дороги, которая пролегает между Саранском и федеральной трассы М-5 «Урал». Водитель автомобиля, марка которого неизвестна, не смог удержать контроль над управлением, по причине чего транспортное средство резко изменило траекторию движения и опрокинулось в кювет.

В результате опрокидывания автомобиля был травмирован один человек. О состоянии пострадавшего пока что ничего неизвестно.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине автомобилист не смог справиться с управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru