Глава Мордовии Владимир Волков посетил Ковылкинский район

7 сентября глава Республики Мордовия Владимир Волков посетил Ковылкинский район.

Рабочая поездка главы региона началась с осмотра перепелиной фермы, расположенной в селе Кочелаево. В данный момент поголовье птицы на указанной ферме составляет 50 тысяч голов. За сутки на предприятии получают до 30 тысяч яиц.

Затем в городе Ковылкино Владимир Волков осмотрел новую дорогу по улице Советской. Жители указанной улицы поблагодарили руководство региона за дорогу, а также попросили построить тротуар и установить фонари вдоль проезжей части.

После этого глава республики направился в городскую поликлинику №1, где не так давно из-за неработающего лифта пациентка со сломанной ногой была вынуждена ползти по лестнице. Владимир Волков потребовал в дальнейшем не допускать подобных ситуаций.

Затем глава региона осмотрел городской парк, где в настоящее время активно ведутся работы по благоустройству. В данный момент уже завершено строительство 460-метровой беговой дорожки. В скором времени в парке будут установлены уличные тренажеры. Владимир Волков распорядился ускорить темпы работ.

Заключительным объектом посещения стала строящаяся котельная на улице Есенина. Данный объект, который сможет обслужить более 100 тысяч квадратных метров жилья, школу и детский сад, будет введен в эксплуатацию 15 сентября. Владимир Волков отметил, что для руководства региона наведение порядка в сфере ЖКХ является одной из важнейших задач. Также глава региона заявил, что вопросы, связанные с предоставлением указанных услуг, будут решены в течение двух ближайших лет.

Источник: e-mordovia.ru