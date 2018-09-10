ПАО «МРСК Волги» присоединяется к «Светлой стране»

С 10 сентября 2018 года на территории регионов зоны ответственности ПАО «МРСК Волги» (Республика Мордовия, Саратовская, Самарская, Пензенская, Оренбургская, Ульяновская области, Чувашская Республика) начал работу в тестовом режиме портал Группы компаний «Россети» «Светлая страна»: https://светлаястрана.рф/ . Ввод в эксплуатацию портала выведет взаимодействие электросетевой компании и потребителей на новый уровень.

С помощью портала «Светлая страна» потребители могут оставить сообщения о таких проблемах, как отключение электроэнергии, колебания напряжения или низкое напряжение, дефекты электрооборудования. Сообщения обрабатываются централизованно, в единой службе модерации ПАО «Россети». Срок ответа составляет восемь рабочих дней с момента публикации: за это время либо будет устранена проблема, либо заявителю будет дан ответ с указанием времени, необходимого для решения вопроса.

Главная цель создания портала – предоставить населению возможность быстрой связи с поставщиком электрической энергии в режиме online, улучшить качество обслуживания потребителей и повысить оперативность реагирования на обращения, связанные с происшествиями на электрических сетях.