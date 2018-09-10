Классификация систем авиационной радиосвязи

Авиационная радиосвязь входит в состав автоматизированных структур управления воздушным транспортом. Предназначена для организации сообщения между летательным аппаратом и наземной станцией, а также экипажами разных самолетов. Она способна безотказно работать в сложных условиях, при пониженном давлении и резких перепадах температуры.
Основное понятие и организация
Авиационная радиосвязь – это комплекс различных центров и станций, которые соединяются между собой в сеть по каналам связи. Это система средств, которые передают сигнальные сообщения от отправителя к получателю.
- Проводные каналы создаются посредством проводов, кабелей, антенн.
- Беспроводные каналы работают с электромагнитными волнами.
- Организация системы связи:
- Радиосеть. Несколько радиостанций поддерживают сообщение между собой посредством общих данных – частота, шифр, код и других.
- Радионаправления. Отдельный канал связи работает по одному направлению.
Классификация
Есть множество различных классификаций авиационной радиосвязи. Самые большие группы:
- воздушная – сообщение наземных диспетчерских пунктов с летательными аппаратами;
- наземная – радиостанции, находящиеся на Земле.
Соответственно радиолиниям, которые применяются в системах, различаются:
- радиосвязи прямой видимости. Сообщение производится на небольшом расстоянии;
- тропосферные. В работе используется принцип дисперсии и отражения радиоволн в нижнем слое атмосферы;
- ионосферные – отражают радиоволны от ионосферы;
- космические. Сигналы транслируются через земные спутниковые системы;
- радиорелейные. Используют обратную трансляцию радиосигналов на дециметровых и других коротких радиоволнах;
- подвижные – сотовая связь.
По типу передаваемых сообщений:
- телефонная. Самая быстрая связь, соответственно, наиболее распространенная;
- телевизионная. Используется для сообщения разведывательной информации с летательных аппаратов на наземные службы;
- телеграфная связь передает информацию в виде буквенно-цифрового текста;
- факсимильная – передача фиксированных изображений.
По характеру подаваемого сигнала:
- аналоговая;
- цифровая;
- импульсная.
Требования к авиационным радиостанциям
С помощью авиационных радиостанций осуществляется двухсторонняя связь летательных аппаратов с диспетчерскими пунктами, а также внутреннее сообщение членов экипажа или с другими воздушными суднами.
От надежности работы радиостанций зависит порой жизнь и здоровье членов экипажа и пассажиров. Поэтому они должны соответствовать ряду требований:
- Обеспечивать качественную и быструю передачу сигнала в любых условиях и помехах. Иметь функцию шумоподавления, помехоустойчивые передатчики, как минимум второй класс качества разборчивости речевых сообщений.
- Автоматизированное управление радиостанцией.
- Высокая безопасность при эксплуатации, функционирование при любых погодных условиях.
Ведущими производителями систем авиационной связи являются фирмы Icom, Standard, Vertex. Комплектующие детали производят Apem, Kenwood и другие.
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