Классификация систем авиационной радиосвязи

Авиационная радиосвязь входит в состав автоматизированных структур управления воздушным транспортом. Предназначена для организации сообщения между летательным аппаратом и наземной станцией, а также экипажами разных самолетов. Она способна безотказно работать в сложных условиях, при пониженном давлении и резких перепадах температуры.

Основное понятие и организация

Авиационная радиосвязь – это комплекс различных центров и станций, которые соединяются между собой в сеть по каналам связи. Это система средств, которые передают сигнальные сообщения от отправителя к получателю.

Проводные каналы создаются посредством проводов, кабелей, антенн. Беспроводные каналы работают с электромагнитными волнами. Организация системы связи: Радиосеть. Несколько радиостанций поддерживают сообщение между собой посредством общих данных – частота, шифр, код и других. Радионаправления. Отдельный канал связи работает по одному направлению.

Классификация

Есть множество различных классификаций авиационной радиосвязи. Самые большие группы:

воздушная – сообщение наземных диспетчерских пунктов с летательными аппаратами;

наземная – радиостанции, находящиеся на Земле.

Соответственно радиолиниям, которые применяются в системах, различаются:

радиосвязи прямой видимости. Сообщение производится на небольшом расстоянии;

тропосферные. В работе используется принцип дисперсии и отражения радиоволн в нижнем слое атмосферы;

ионосферные – отражают радиоволны от ионосферы;

космические. Сигналы транслируются через земные спутниковые системы;

радиорелейные. Используют обратную трансляцию радиосигналов на дециметровых и других коротких радиоволнах;

подвижные – сотовая связь.

По типу передаваемых сообщений:

телефонная. Самая быстрая связь, соответственно, наиболее распространенная;

телевизионная. Используется для сообщения разведывательной информации с летательных аппаратов на наземные службы;

телеграфная связь передает информацию в виде буквенно-цифрового текста;

факсимильная – передача фиксированных изображений.

По характеру подаваемого сигнала:

аналоговая;

цифровая;

импульсная.

Требования к авиационным радиостанциям

С помощью авиационных радиостанций осуществляется двухсторонняя связь летательных аппаратов с диспетчерскими пунктами, а также внутреннее сообщение членов экипажа или с другими воздушными суднами.

От надежности работы радиостанций зависит порой жизнь и здоровье членов экипажа и пассажиров. Поэтому они должны соответствовать ряду требований:

Обеспечивать качественную и быструю передачу сигнала в любых условиях и помехах. Иметь функцию шумоподавления, помехоустойчивые передатчики, как минимум второй класс качества разборчивости речевых сообщений. Автоматизированное управление радиостанцией. Высокая безопасность при эксплуатации, функционирование при любых погодных условиях.

Ведущими производителями систем авиационной связи являются фирмы Icom, Standard, Vertex. Комплектующие детали производят Apem, Kenwood и другие.

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