Отслеживание почтовых отправлений по трекинг-номеру

Интернет открывает нам множество возможностей для работы, общения, расширения своего кругозора и, конечно же, шопинга. Уже давно не секрет, что китайские и американские торговые площадки стали клондайком для шопоголиков со всего мира. Россияне тоже примкнули к этой дружной компании, с удовольствием окунувшись в океан покупок. Чего только не приобретается онлайн-способом: одежда и обувь, электроника, мебель, автозапчасти, книги, коллекционные товары и так далее. Главное, найти нужный онлайн-магазин и следить за скидками — тогда можно сэкономить еще больше денег. А вот отслеживанием почтовых отправлений удобно заниматься на специальных сайтах — например, ГдеПосылка. Поскольку доставка из-за рубежа обычно занимает достаточно много времени, то чтобы лишний раз не переживать и не тяготиться ожиданием, был найден выход в виде поиска посылок по трекинг-номеру.



Сайт может похвастаться очень простым, но одновременно продуманным функционалом. Отслеживание почтовых отправлений осуществляется следующим образом. В расположенную на главной странице gdeposylka.ru адресную строку вводится идентификатор интересующего заказа. Система мгновенно обрабатывает запрос и выдает пользователю всю имеющуюся на текущий момент информацию — список контрольных и распределительных центров, уже пройденных товаром, что дает возможность сориентироваться в конечных сроках доставки. Примечательно, что все данные отображаются на русском языке, даже если в качестве перевозчика выступает зарубежная курьерская компания. Список служб доставки размещен на сайте в открытом доступе.



Альтернативой ручному отслеживанию почтовых отправлений служит опция автоматического информирования на электронный ящик. Чтобы ее подключить, необходимо стать зарегистрированным пользователем сервиса и привязать к аккаунту свой емейл. Как только посылка перейдет на очередной этап транспортировки, извещение об этом сразу же поступит на указанную почту. Также предусмотрена функция хранения трекинг-кодов в архиве личного кабинета. Для тех, кто ждет или отсылает заказы по России, предусмотрен справочник российских индексов. Он включает в себя весь список фактически существующих и работающих отделений связи страны. Воспользоваться всеми предоставленными возможностями в рамках ресурса GdePosylka можно абсолютно бесплатно!