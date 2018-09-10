В Ельниковском районе в ДТП пострадали шесть человек

В Ельниковском районе Республики Мордовия произошла автомобильная авария, в результате которой были травмированы шесть человек.

Указанное происшествие произошло днем 9 сентября. На одном из участков дороги, которая пролегает между населенными пунктами Краснослободск и Ельники, не смогли разъехаться два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения различной степени тяжести получили шесть человек. О состоянии участников ДТП в данный момент ничего неизвестно.

В ликвидации последствий аварии принимали участие сотрудники МЧС.

Причина ДТП в настоящее время неизвестна.

Источник: 13.mchs.gov.ru