В Мордовии состоялся «Пятнистый гастрономический фест»

8 сентября на территории Мордовского заповедника прошел «Пятнистый гастрономический фест».

Указанное мероприятие посетили 3 тысячи человек. Фестиваль заповедных территорий России проводится уже третий раз. Директор «Заповедной Мордовии» Александр Ручин поблагодарил всех гостей и организаторов мероприятия.

Также перед собравшимися выступили депутаты и главы районных администраций. Руководитель Темниковского района Сергей Кизим заявил, что Мордовский заповедник задает тон развития туризма, показывая высший класс в проведении массовых мероприятий.

После торжественной церемонии открытия фестиваля стартовала музыкальная программа, в которой приняли участие сотрудники «Заповедной Мордовии», воспитанники Ширингушской Школы-интерната, Темниковской школы искусств имени Воинова, коллективы Темниковского дома культуры, артисты национального оркестра «Морденс», ансамбль «Казачьи зори», группа Alma Mira и кавер-группа Letto music band.

Больше всего внимание гостей фестиваля привлекла кулинарная улица, на которой можно было попробовать блюда семи заповедных территорий, а именно ФГБУ «Заповедная Мордовия» (Мордовский заповедник и национальный парк «Смольный»), а также заповедников «Чёрные земли» (Калмыкия), Воронежский и Хопёрский (Воронежская область), Волжско-Камский (Татарстан), Воронинский (Тамбовская область). Были представлены блюда эрзянской кухни, котлеты из сома, судака и щуки, сладкие борцоки, калмыцкий чай, окрошка по-воронински, татарский чак-чак и печенье в форме бобров.

Кроме того, на территории фестиваля была организована специальная фотозона, выставка исторического оружия и доспехов, соревнования по фехтованию, кузня, специальная зона для дегустации напитков, а также мастер-классы по созданию тряпичной обережной куклы и плетению шнурков-дерганцев. На аллее художественных промыслов ремесленники презентовали свои изделия.

Также мастер-классы провели шеф-повары нижегородских ресторанов. В ходе кулинарного шоу мастера приготовили шесть блюд высокой кухни, которые затем отведали гости фестиваля.

Помимо этого, на фестивале работала большая сувенирная ярмарка, на которой можно было приобрести изделия мастеров из Нижнего Новгорода, Сызрани, Саранска, Рузаевки, Арзамаса, Сарова и Вознесенска.

Заместитель директора «Заповедной Мордовии» по экологическому просвещению, туризму и рекреации Елена Бугаева заявила, что в этом году фестиваль удался и его ждет большое будущее.

Источник: zapoved-mordovia.ru