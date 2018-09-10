В Ковылкинском районе в ДТП пострадали два человека

В Ковылкинском районе Республики Мордовия произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого были травмированы два человека.

Поздним вечером 8 сентября на одном из участков дороги, соединяющей Рузаевку и Ковылкино, врезались друг в друга два автомобиля. По предварительной информации, после столкновения одна из машин вылетела в кювет.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения различной степени тяжести получили два человека.

Из-за чего произошло столкновение автомобилей, в данный момент неизвестно.

По информации из пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru