В Ельниковском районе произошел масштабный пожар

В одном из сел Ельниковского района Республики Мордовия произошло возгорание надворных построек.

Поздним вечером 9 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в селе Новое Кадышево произошел масштабный пожар. Недалеко от дома №24, который расположен на улице Мусы Джалиля, воспламенились надворные постройки. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 50 квадратных метров.

В результате возгорания надворных построек никто не пострадал.

Из-за чего произошло возгорание строений, пока что неизвестно.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru