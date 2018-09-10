В Ельниковском районе произошел масштабный пожар

1
В одном из сел Ельниковского района Республики Мордовия произошло возгорание надворных построек.
Поздним вечером 9 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в селе Новое Кадышево произошел масштабный пожар. Недалеко от дома №24, который расположен на улице Мусы Джалиля, воспламенились надворные постройки. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 50 квадратных метров.
В результате возгорания надворных построек никто не пострадал.
Из-за чего произошло возгорание строений, пока что неизвестно.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.mchs.gov.ru