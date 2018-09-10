В Атяшевском районе по причине ДТП пострадали два человека

В Атяшевском районе Республики Мордовия в результате столкновения двух автомобилей были травмированы два человека.

Утром 9 сентября сотрудники МЧС выехали на 21-й километр дороги, пролегающей между населенными пунктами Комсомольск и Ардатов. На указанном участке магистрали произошло столкновение двух автомобилей.

В результате данного ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили два человека. Информация о состоянии пострадавших в настоящее время отсутствует.

По какой причине столкнулись транспортные средства, пока что неизвестно.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru