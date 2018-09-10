В Ковылкинском районе двое парней подозреваются в краже

В Ковылкинском районе Республики Мордовия сотрудники правоохранительных органов задержали двух парней, которые подозреваются в краже 400 литров дизельного топлива и мобильного телефона.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Республике Мордовия, в отсутствие свидетелей двое парней слили 400 литров дизельного топлива с грузовых автомобилей марки МАЗ и КамАЗ. Кроме того, молодые люди украли мобильный телефон из сторожки, расположенной на территории организации, которой принадлежат указанные транспортные средства.

В кратчайшие сроки парни были задержаны.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия.

Источник: 13.мвд.рф