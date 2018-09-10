В Саранске по причине ДТП пострадал человек

В Саранске в результате опрокидывания легкового автомобиля был травмирован человек.

Днем 9 сентября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что в Пролетарском районе города произошло ДТП. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, двигаясь по улице Победы, врезался в дорожное ограждение. После этого транспортное средство опрокинулось.

В результате опрокидывания машины телесные повреждения получил один человек.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине водитель легковушки врезался в дорожное ограждение.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru