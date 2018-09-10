58-летнего жителя Мордовии ограбил неизвестный телефонный мошенник

В Торбеевском районе Республики Мордовия 58-летний местный житель был ограблен неизвестным телефонным мошенником.

Недавно 58-летнему жителю села Дракино позвонил неизвестный гражданин, который представился работником службы безопасности банка и сообщил мужчине, что его платежное устройство находится под угрозой. Под указанным предлогом незнакомец вынудил сельчанина подойти к ближайшему банкомату и совершить ряд действий.

Выполнив все требования мошенника, мужчина обнаружил, что, сам того не ведая, перечислил на чужой счет 35 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту мошенничества и призывают жителей республики, особенно пожилых доверчивых людей, быть более бдительными.

Источник: 13.мвд.рф